Арбитраж «Газпрома» с «Туркменгазом» приостановлен до конца 2018 года

Арбитражное разбирательство между ООО «Газпром экспорт» и ГК «Туркменгаз» в настоящий момент временно приостановлено до 31 декабря 2018 г. с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса, сообщил «Газпром» в ежеквартальном отчете.

С начала кризиса 2008 г. «Газпром» пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 г. «Газпром» закупал порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 г. российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м.

«Газпром» с января 2015 г. платил «Туркменгазу» цену безубыточного экспорта в Европу, сообщает Электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана.

В июне 2015 г. «Газпром экспорт» инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 г. По данным источников «Интерфакса», покупатель требует вернуть ему $5 млрд переплаты.

С начала 2016 г. «Газпром» прекратил прием туркменского газа. Как сообщили Агентству газовой информации (АГИ) источники в отрасли, «Газпром» взял «контрактную паузу» до конца 2017 г.