Михаил Фрадков возглавил совет директоров «Алмаз-Антея»

Бывший руководитель СВР Михаил Фрадков стал председателем совета директоров «Концерна ВКО "Алмаз-Антей"», сообщает сайт концерна.

9 ноября стало известно, что Фрадков распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева выдвинут в состав совета директоров «Концерна ВКО "Алмаз-Антей"». До последнего времени совет директоров концерна возглавлял руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Согласно информации на сайте концерна, состав совета директоров «Алмаз-Антея» в остальном не изменился. В него вошли первый замглавы главы «Ростеха» Владимир Артяков, гендиректор АО «Концерн ВКО "Алмаз - Антей"» Ян Новиков, руководитель департамента Минобороны России Андрей Вернигора, заместитель председателя совета директоров концерна Владимир Медовников, замначальника управления президента России по внешней политике Игорь Нагорный, первый заместитель председателя коллегии ВПК России Иван Харченко и директор департамента Минпромторга России Сергей Хохлов.

В качестве независимых директоров в составе совета остались глава совета директоров оборонного холдинга «РТИ» Сергей Боев и партнёр адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Станислав Пугинский.

О том, что Фрадков возглавит совет директоров концерна «Алмаз-Антей» и Российский институт стратегических исследований, стало известно 3 ноября на встрече президента Владимира Путина с Фрадковым и Чемезовым.