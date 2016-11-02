Фрадков назначен директором РИСИ

Президент России Владимир Путин своим указом освободил с 4 января 2017 г. Леонида Решетникова от должности директора федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований», сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом президент назначил с 4 января 2017 г. на эту должность Михаила Фрадкова.

Фрадков, который ранее возглавлял Службу внешней разведки и должен был возглавить наблюдательный совет РЖД, также станет председателем совета директоров концерна «Алмаз-Антей».

Такое решение было принято в среду на встрече Путина с Фрадковым и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Российский институт стратегических исследований (РИСИ) - крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом России.