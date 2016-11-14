«Газпром» на 25% повысил оценку запасов газа на новом месторождении шельфа Сахалина

Запасы нового газоконденсатного месторождения, открытого «Газпромом» в пределах Южно-Лунской структуры (шельф Сахалина), по предварительным данным, составят около 50 млрд куб. м газа, говорится в отчете компании по РСБУ.

Месторождение было открыто в сентябре 2016 г. В конце сентября начальник департамента «Газпрома» 307 Всеволод Черепанов сообщил журналистам, что запасы оцениваются в 40 млрд куб. м газа. Таким образом, оценка повышена на четверть.

Запасы месторождения «Газпром» планирует утвердить в госкомиссии в марте.

В сентябре «Газпром» сообщил, что в ходе проведения геологоразведочных работ на Киринском перспективном участке проекта «Сахалин-3» в Охотском море в результате бурения поисково-оценочной скважины на Южно-Лунской структуре получен значительный приток газа и конденсата, что свидетельствует об открытии нового месторождения.

Месторождения «Сахалина-3» определены ресурсной базой для проекта строительства 3-й очереди завода по сжижению природного газа (СПГ) в рамках проекта «Сахалин-2» (у «Газпрома» - 50%, у Royal Dutch Shell - 27,5%, у японских Mitsui - 12,5% и Mitsubishi -10%).