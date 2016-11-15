РБК узнал о планах Сбербанка инвестировать в Gett

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в операторе перевозок Gett, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому банку. Информацию подтвердил и представитель одной из компаний – инвесторов Gett. По его словам, речь идет о «предоставлении Gett кредитной линии и приобретении небольшой доли в операторе». Другой источник издания подчеркивает, что обсуждается только кредитное финансирование. Официальное объявление о сделке ожидается в течение двух ближайших недель, подтвердили все собеседники РБК.

Ранее «Ведомости» писали, что служба онлайн-заказа такси Gett (ранее Gettaxi), основанная Шахаром Вайсером, инвестирует в развитие на российском рынке с осени 2016 г. по конец 2017 г. около $100 млн.