«Роснефть» объявила оферту миноритариям «Башнефти»

АО «НК "Роснефть" направило обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций "Башнефти" у миноритарных акционеров по 3706,41 руб. за акцию, говорится в сообщении компании.

«В соответствии с законодательством России "Роснефть" направила 15 ноября в "Башнефть" обязательное предложение о приобретении 55,466 млн обыкновенных акций ПАО "АНК "Башнефть", составляющих 37,52% общего количества обыкновенных акций ПАО "АНК "Башнефть". Ранее проект оферты был согласован Центральным банком России. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг составляет 3706,41 руб. за одну обыкновенную именную акцию "Башнефти" (данная стоимость соответствует параметрам договора купли-продажи государственного пакета акций "Башнефти")», – говорится в сообщении.