Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», – сообщил СКР. По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», – сказала представитель СКР Светлана Петренко. Ожидается, что следователь попросит суд заключить Улюкаева в сизо либо отправить его под домашний арест, пишет ТАСС. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, следствие предлагает арестовать его на два месяца. По ч. 6 ст. 290 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет либо штраф в размере 70-кратной суммы взятки.
Заявление в СКР о незаконных действиях министра экономического развития Алексея Улюкаева подала «Роснефть», следует из сообщения на сайте Следственного комитета России. «Благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере $2 млн Алексей Улюкаев был задержан с поличным», – пишет СКР.
По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти». «При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании», – пишет СКР.
Законность самой покупки «Башнефти» «Роснефтью» не оспаривается и она не является предметом расследования, подчеркивает Следственный комитет.
Сегодня «Новая газета» со ссылкой на свои источники написала, что Улюкаев лично не получал деньги. По этим данным, $2 млн были помещены в банковскую ячейку. Материалы оперативно-технических мероприятий, проведенных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности компании «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги», пишет газета, ссылаясь на источники.
СКР сообщил о задержании министра экономического развития России в ночь на 15 ноября. Улюкаев стал первым действующим федеральным министром в современной российской истории, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.
По результатам оперативных мероприятий ФСБ и СКР выяснили, что Улюкаев получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций). ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы и легли в основу уголовного дела, написал СКР.
Чиновники и политики о задержании Улюкаева
AP
Президент России Владимир Путин с самого начала оперативной разработки министра экономического развития Алексея Улюкаева был в курсе происходящего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президенту, конечно, доложено, он в курсе», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»)
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Е. Разумный / Ведомости
«Перед законом все равны», – передал реакцию председателя Госдумы Вячеслава Володина на задержание Улюкаева «Интерфакс». «Дни очень будут нагруженные и насыщенные, но готовность рассматривать бюджет у всех есть», – сказал Володин журналистам после заседания Совета Думы
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Е. Раузмный / Ведомости
Задержание Улюкаева не отразится на бюджетном процессе – отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Бюджетный процесс идет сам по себе. С моей точки зрения, задержание Улюкаева по любому обвинению никакого отношения к экономическому прогнозу не имеет, так же как и к сделке [по покупке "Роснефтью" "Башнефти"]. Деньги, все 330 млрд рублей, уже поступили в бюджет».
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С. Портер / Ведомости
Министр экономического развития Алексей Улюкаев мог быть заподозрен в получении взятки в последнюю очередь, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Я с большим уважением отношусь к Алексею Валентиновичу. Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно» (цитата по «РИА Новости»)
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Е. Разумный / Ведомости
«Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на «Гелентвагене» с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней», – сказал руководитель РСПП Александр Шохин «Газете.ру». Саму формулировку о возможной взятке за оценку «Башнефти» он назвал странной, так как «Башнефть» продавалась по цене, которую все считали рыночной
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Помощник президента Андрей Белоусов категорически отказался комментировать задержание Улюкаева и вопрос его виновности, передал «Интерфакс»
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Efrem Lukatsky / AP
«СК возбудил дело в отношении Алексея Улюкаева за взятку от ... "Роснефти"!! Они там все с ума сошли!?» – написал бывший акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский в Twitter
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М. Стулов / Ведомости
«Честно сказать, неприятное событие, мягко говоря», – заявил министр природы Сергей Донской во вторник журналистам, воздержавшись от дальнейших комментариев (цитата по «Интерфаксу»)
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Е. Разумный / Ведомости
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пока не видит оснований для пересмотра сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти» в связи с задержанием министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
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Е. Разумный / Ведомости
«То, что министра такого уровня задерживают за взятку, – это в морально-политическом плане невиданный факт. Это позорище», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов «Интерфаксу». По его словам, он «минимум десять раз требовал отставки Улюкаева, требовал закрыть эту коррупционную кормушку, перестать распродавать собственность, но этот министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете»
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М. Стулов / Ведомости
«Это очень большая трагедия. Я очень сожалею об этом случае, что даже такое расследование идет», – считает зампред Сбербанка, в прошлом замминистра финансов Белла Златкис (цитата по "Интерфаксу"). Улюкаев и Златкис вместе работали в Минфине в начале 2000-х гг. в должностях первого замминистра и замминистра
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М. Стулов / Ведомости
«Не думаю [что задержание министра экономического развития окажет влияние на инвестклимат]. Не считаю, что будут какие-то последствия. У нас и так слишком плохая обстановка», – сказал бывший министр экономики, научный руководитель НИУ – Высшая школа экономики Евгений Ясин (цитата по «Интерфаксу»)