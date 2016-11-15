Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», – сообщил СКР. По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», – сказала представитель СКР Светлана Петренко. Ожидается, что следователь попросит суд заключить Улюкаева в сизо либо отправить его под домашний арест, пишет ТАСС. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, следствие предлагает арестовать его на два месяца. По ч. 6 ст. 290 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет либо штраф в размере 70-кратной суммы взятки.

Заявление в СКР о незаконных действиях министра экономического развития Алексея Улюкаева подала «Роснефть», следует из сообщения на сайте Следственного комитета России. «Благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере $2 млн Алексей Улюкаев был задержан с поличным», – пишет СКР.

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти». «При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании», – пишет СКР.

Законность самой покупки «Башнефти» «Роснефтью» не оспаривается и она не является предметом расследования, подчеркивает Следственный комитет.

Сегодня «Новая газета» со ссылкой на свои источники написала, что Улюкаев лично не получал деньги. По этим данным, $2 млн были помещены в банковскую ячейку. Материалы оперативно-технических мероприятий, проведенных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности компании «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги», пишет газета, ссылаясь на источники.

СКР сообщил о задержании министра экономического развития России в ночь на 15 ноября. Улюкаев стал первым действующим федеральным министром в современной российской истории, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

По результатам оперативных мероприятий ФСБ и СКР выяснили, что Улюкаев получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций). ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы и легли в основу уголовного дела, написал СКР.

Чиновники и политики о задержании Улюкаева