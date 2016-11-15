Задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев

ФСБ и Следственный комитет подозревают, что он получил взятку при продаже «Башнефти» компании «Роснефть»

Среди ночи, в 02:33 по Москве 15 ноября Следственный комитет России сообщил на своем сайте, что против министра экономического развития Алексей Улюкаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статью 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Министр задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев, якобы, получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, в сообщении не указано.

«Деньги Улюкаеву были переданы в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, претензий к руководителям компании «Роснефть» нет.

«Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае решить что-то может только суд», - сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я не знаю, докладываться ли президенту», - добавил он. Представители Минэкономразвития не ответили на звонки «Ведомостей». Во вторник ожидалось участие Улюкаева во встрече с фракцией «Единой России» для обсуждения проекта бюджета 2017-2019 гг.

Пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с российским законодательством на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного банку-оператору, заявил ТАСС представитель «Роснефти». Действия Следственного комитета компания не комментирует.

«Роснефть» завершила покупку пакета «Башнефти» в середине октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на него было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, Улюкаев же говорил, что юридически «Роснефть» может быть допущена.

Решение о продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть» было принято, поскольку она предложила больше всех, говорил Улюкаев. Никаких приватизационных торгов при этом даже не проводилось. Это единственная компания, которая подала юридически обязываюшую заявку с премией к цене оценщика (297-315 млрд руб)., объяснил Улюкаев.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

Максим Стулов / Ведомости 10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г. 1/15 Максим Стулов / Ведомости До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция) 2/15 Максим Стулов / Ведомости Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т 3/15 Максим Стулов / Ведомости Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь 4/15 Максим Стулов / Ведомости В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений 5/15 Максим Стулов / Ведомости Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7% 6/15 Максим Стулов / Ведомости Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла» 7/15 Максим Стулов / Ведомости Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима») 8/15 Максим Стулов / Ведомости В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки 9/15 М. Стулов / Ведомости Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.) 10/15 Максим Стулов / Ведомости Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб. 11/15 Максим Стулов / Ведомости «Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний 12/15 Максим Стулов / Ведомости В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.) 13/15 Максим Стулов / Ведомости В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания 14/15 Максим Стулов / Ведомости Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб. 15/15

Однако, как выяснили «Ведомости», другим претендентам инвестконсультант правительства «ВТБ-капитал» даже не предлагал прислать такие заявки. «Роснефть» же сама проявила инициативу. «Компания получила лишь одно письмо от ВТБ Капитал принять участие в приватизации, на которое ответила согласием, после этого была лишь оценка оценщика, все ждали условий приватизации, даты аукциона – а потом все узнали, что покупает Роснефть», рассказывает один из претендентов. Банк не приглашал других претендентов, т.к. не получал соответствующих указаний от Минэкономразвития и правительства, говорил человек, участвовавший в продаже «Башнефти».

Но в любом случае решение о продаже «Башнефти» было принято на основании распоряжения правительства, а значит, отсутствие торгов не противоречит закону о приватизации - он допускает изъятия в том случае, если сделка проводится «в целях создания условий для привлечения инвестиций и стимулирования развития фондового рынка» (на это и была ссылка в постановлении). Продавая госкомпанию на основании распоряжения, можно как угодно оформить сделку, говорил юрист GBLP Матвей Каплоцкий.

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» признался, что удивлен позицией кабинета министров по покупке «Башнефти» «Роснефтью».

По его словам, «рынок был очень удивлен и переносом продажи компании, и передачей ее другой госкомпании». «Может быть, вам покажется странным - я сам был немного удивлен такой позицией правительства, - признался Путин, - но это действительно позиция правительства, прежде всего его финансово-экономического блока».

Изначально «Башнефть» готовили к публичным торгам – на нее претендовали «Лукойл», «Татнефть», Независимая нефтегазовая компания (экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова), «Русснефть» и др. Летом фаворитом считался «Лукойл», а «Роснефть» чиновники правительства и Кремля не хотели допускать к торгам. «Это глупость, что одна госкомпания покупает другую, это не приватизация», – объяснял помощник президента Андрей Белоусов. Но формально «Роснефть» не является госкомпанией: ее акциями владеет не правительство, а государственный «Роснефтегаз». Этой лазейкой и воспользовалась «Роснефть».