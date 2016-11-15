Путин был в курсе разработки Улюкаева

Президент Владимир Путин был в курсе, что министр экономического развития Алексей Улюкаев находится в разработке следственных органов. Это «РИА Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ночью, когда было объявлено, что министр задержан, он говорил, что не в курсе, докладывалось ли об этом президенту. «Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае решить что-то может только суд», – сообщил «Ведомостям» Песков.

Утром он же заявил РИА и ТАСС, что «президенту, конечно, доложено». «Он в курсе. Ему было доложено, собственно, в момент начала оперативной разработки. То есть он получал всю информацию. Но еще раз повторяю, как я уже сказал, это очень серьезные обвинения. И вердикт вынести относительно состоятельности этих обвинений может только суд», – заявил чиновник. На вопрос, возможен ли пересмотр сделки по продаже «Башнефти», Песков сказал, что этого не знает.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее говорил, что претензий к руководителям компании «Роснефть» нет. «Сама сделка под сомнение не ставится», – сказал один информированный источник ТАСС. Другой источник агентства посоветовал разделять два вопроса – приватизацию «Башнефти» и обвинения, которые звучат в адрес Улюкаева. «Там не говорится о том, что продажа акций, эта приватизация как-то может быть пересмотрена», – сказал он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в курсе задержания Алексея Улюкаева. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе кабинета министров. «Премьер обсуждал произошедшее с президентом РФ», – сказал собеседник агентства. Медведев считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела.

В ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.

Пакет акций «Башнефти» «Роснефть» купила в соответствии с законодательством России на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного банку-оператору, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роснефти». Действия СКР там комментировать отказались. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил АНИ, что «сделка по покупке "Башнефти" сверхкорректная и ей ничего не угрожает».

«К группе ВТБ не предъявлялось абсолютно никаких претензий со стороны правоохранительных органов относительно приватизации "Башнефти", – говорится в заявлении на сайте группы. – Также мы не принимали участия ни в каких следственных действиях, для нас события этой ночи стали такой же новостью, как и для всех». В этом же сообщении группа напоминает, что «глава наблюдательного совета банка ВТБ назначается решением набсовета на основании директивы основного акционера банка – правительства Российской Федерации». «ВТБ капитал» был организатором приватизации «Башнефти».