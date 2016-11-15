Заместители Улюкаева прокомментировали его задержание

В Министерстве экономического развития не ждали задержания руководителя ведомства Алексея Улюкаева. Это журналистам сказали его заместители.

«Для меня эта новость, про задержание Улюкаева, совершенно удивительная и непонятная», – сказал «Газете.ру» замминистра экономики Александр Цыбульский.

Министерство все равно работает в штатном режиме, сказал RNS замглавы ведомства Евгений Елин. «Конечно, никто не ожидал», – ответил он на соответствующий вопрос. RNS объясняет, что Елин сейчас в командировке и не знает, кто будет исполнять обязанности руководителя министерства.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.