В ЦБ удивлены задержанием Улюкаева

Министр экономического развития Алексей Улюкаев мог быть заподозрен в получении взятки в последнюю очередь, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом он заявил агентству «РИА Новости», комментируя задержание чиновника. «Я с большим уважением отношусь к Алексею Валентиновичу. Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно», — сказал он.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По данным СКР, 14 ноября он получил взятку в $2 млн за выданное министерством положительное заключение о продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Источник агентства в правохранительных органах утверждает, что Улюкаев находился в разработке ФСБ больше года. По данным «Интерефакса», слежка за ним была установлена летом.