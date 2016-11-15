Шохин: Обвинение Улюкаеву в наезде на старушку на Gelandewagen было бы правдоподобней

Президент РСПП Александр Шохин удивлен задержанием министра экономики Алексея Улюкаева и выдвинутым ему обвинениям. «Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на «Гелентвагене» с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней», – сказал он «Газете.ру». Саму формулировку о возможной взятке за оценку «Башнефти» он назвал странной, так как «Башнефть» продавалась по цене, которую все считали рыночной.

«Ни у кого – ни у экспертов, ни у официальных лиц, не возникало сомнений, что цена «Башнефти» в 329 млрд руб. – рыночная цена. Поэтому за рыночную оценку брать взятку – странное обвинение», – заявил Шохин, отметив также влияние «Роснефти» на процесс принятия решений.

Президент РСПП считает, что сложившаяся ситуация станет непростым испытанием для правительства, так как продажа «Башнефти» стала ключевым событием года в экономической политике. «И если вторым ключевым событием года будет арест ключевого министра за первое ключевое событие – для правительства это может стать поводом для серьезной перетряски», – добавил он.

В бизнес-среде задержания Улюкаева вряд ли кто ждал, считает Шохин. По его словам, в ближайшее время Улюкаев собирался провести общественный совет Минэкономразвития. РСПП, в свою очередь, предполагал обсудить участие министра в съезде союза 19 декабря. У бизнес-сообщества не было никаких подозрений, которые возникли у Следственного комитета, еще раз отметил он.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.