Алексей Улюкаев лично не брал деньги – «Новая газета»

Министр экономического развития Алексей Улюкаев, задержанный по подозрению в получении взятки, лично не получал деньги, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

По их данным, $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но сам Улюкаев деньги не изымал, пишет издание. В то же время материалы оперативно-технических мероприятий, проведенных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности компании «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги», пишет газета, ссылаясь на источники. Также собеседники издания пояснили, что поздно вечером в понедельник Улюкаева задерживали сотрудники 3-го отдела управления «К» ФСБ и 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ.

Феоксистов был назначен вице-президентом – руководителем службы безопасности «Роснефти» 20 сентября. До недавнего времени генерал Феоктистов работал первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, но в августе лишился своего поста, сообщала New Times со ссылкой на источники. Феоктистов непосредственно руководил 6-й службой УСБ ФСБ, утверждало издание.

«Служба безопасности "Роснефти" не могла быть не задействована в задержании Улюкаева», – заявил «РИА Новости» информированный источник в правоохранительных органах. Его цитирует «Прайм». Пресс-служба «Роснефти» не стала комментировать это сообщение источника.

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере в соединении с получением ее с вымогательством). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета.