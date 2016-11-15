Присутствие силовиков в «Башнефти» объяснили разработкой Улюкаева

Присутствие силовиков в офисах «Башнефти» в октябре 2016 г., когда проходила передача дел из-за смены руководства компании, уже тогда было связано с разработкой министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13 октября, на следующий день после того как «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства контрольного пакета акций «Башнефти», в СМИ появилась информация о том, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе идут выемки документов. В пресс-службе ГУМВД столицы «РИА Новости» тогда сообщили, что московская полиция не осуществляла никаких оперативных или следственных мероприятий в офисах «Башнефти». В компании также опровергли сообщения о выемках документов.

«Выемки документов в тот день не происходило. Однако за процессом передачи документов следили сотрудники правоохранительных органов. С учетом того, что Улюкаев на тот момент уже был в разработке, такие действия должны были обеспечить сохранность всех документов. Стандартное следственное действие, которое и не должно было афишироваться», - отметил источник.

По его словам, руководство офисов могло не знать, зачем в помещениях находились правоохранители. «Такие разработки проводятся в режиме повышенной секретности. Им, скорее всего, просто сообщили, что придут определенные люди, чтобы все было честно. В госкомпании такое решение не вызвало бы особых вопросов», - уточнил источник.

Следственный комитет России объявил во вторник ночью, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти» (законность самой сделки при этом не оспаривается). При этом следствие не стало требовать заключения Улюкаева под стражу и попросило суд о домашнем аресте.