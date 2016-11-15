Филиал панамской Mossack Fonseca оштрафован на $440 000

Регулятор финансового сектора Британских Виргинских островов оштрафовал на $440 000 местный филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, ставшей источником скандального «Панамского досье».

Штраф наложен за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению отмывания денежных средств, системы идентификации и проверки клиентов, говорится на сайте BVI Financial Services Commission.

В сообщении отмечается, что не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в Mossack Fonseca третьими лицами. Документы по проверке и идентификации клиентов при этом не хранились в фирме должным образом.

По данным The Wall Street Journal, речь идет о крупнейшем штрафе за всю историю регулятора финансового рынка Британских Виргинских островов.

В понедельник президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», остался в прошлом. «Мы продвинулись в изменении законодательства, чтобы защитить панамскую финансовую систему, которая полностью прозрачна», - цитирует Варелу электронная версия газеты «Хорнада», пишет ТАСС.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в апреле выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также знаменитостей. Отчеты, которым было дано название Panama Papers, основаны на утечке информации из Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.