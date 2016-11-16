ФАС не будет требовать пересмотра приватизации «Башнефти»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет требовать пересмотра итогов приватизации госпакета акций «Башнефти», заявил руководитель службы Игорь Артемьев.

«А с чего [требовать пересмотра приватизации]? Это решение правительства абсолютно понятное и законное», - сказал он, добавив, что у ФАС не появилось вопросов к сделке в связи с делом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела.