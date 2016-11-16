Президент одобрил допэмиссию «Русгидро» – ТАСС

Президент России Владимир Путин одобрил проведение дополнительной эмиссии акций «Русгидро», сообщил журналистам источник в правительстве. «Насколько мне известно, по "Русгидро" президент одобрил допэмиссию до 55 млрд руб.», - сказал он.

«Русгидро» рассматривает докапитализацию как решение долговых проблем своего дальневосточного холдинга «РАО ЭС Востока», задолженность которого на конец первого полугодия 2016 г. составила 104,5 млрд руб.

Первые варианты докапитализации «Русгидро» появились еще летом 2015 г. Предполагалось, что ВТБ выкупит допэмиссию «Русгидро» за 85 млрд руб., которые пойдут на погашение долга «дочки» энергохолдинга – «РАО ЭС Востока». Но до конца года этот вариант так и не был согласован.

Весной 2016 г. обсуждалось участие в докапитализации «Роснефтегаза», а сумма снизилась до 55 млрд руб. «Роснефтегаз» впоследствии от участия в сделке отказался. А к лету долг «РАО ЭС Востока» достиг уже 100 млрд руб. Последний из актуальных вариантов был предложен ВТБ. По нему банк выкупит допэмиссию «Русгидро» за 40 млрд руб. и еще 15 млрд руб. заплатит за казначейский пакет компании (4,88%).

Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов говорил, что окончательно схема докапитализации пока не утверждена.