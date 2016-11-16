Медведев предложил переименовать кофе американо в «русиано»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением о переименовании кофе американо. По его мнению, напитку необходимо дать новое название - «русиано», передает «РИА Новости».

На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета премьер заявил, что белорусские коллеги «вели себя исключительно конструктивно». Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в свою очередь сказал, что ему помог в этом восточный кофе.

«Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!» — предложил Медведев. «Русиано», — предложил новое название он.