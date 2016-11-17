Перелеты высших чиновников создали отряду «Россия» дыру в бюджете на 900 млн рублей

Кредиторская задолженность «Специального летного отряда «Россия» перед «Аэрофлотом» за перелеты высших должностных лиц составила 900 млн руб. Об этом пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Конкурс на оказание соответствующих услуг отряд выиграл в конце 2015 г. Тогда начальная цена закупки составляла 3,9 млрд руб. (около 185 млн руб. за одну услугу).

Вчера отряд «Россия» объявил очередной конкурс – на 2,18 млрд руб. в 2017 г., следует из информации на портале госзакупок. По данным издания, в следующем года объем транспортных ассигнований из бюджета снижен на 13% (1,9 млрд руб.) по сравнению с этим годом. Изначально сокращение ожидалось на уровне 6%. Источник утверждает, что дополнительное сокращение произошло по инициативе управделами президента, которое направило их «на мероприятия, не относящиеся к транспортным услугам».

Решить проблему задолженности авиаотряда президент Владимир Путин и вице-премьер Аркадий Дворкович поручили еще в октябре. Минфин предлагает закрыть долг за счет ассигнований в 1 млрд руб., которые были перенаправлены управделами президента на другие цели. Для этого придется корректировать закон о бюджете.