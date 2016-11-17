РФПИ с партнерами может купить контрольный пакет «Трансконтейнера» – РЖД

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами рассматривает вопрос о приобретении контрольного пакета акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил вице-президент РЖД Андрей Старков на брифинге в четверг. «РФПИ, действуя со своими стратегическими иностранными партнерами, рассматривает, в том числе, и получение контрольного пакета в этом бизнесе», - сказал он, добавив, что фонд видит в ж/д операторе «чрезвычайно интересный объект для инвестиций».

«Ведомости» писали со ссылкой на свои источники, что учрежденный при участии «Российских железных дорог» НПФ «Благосостояние» обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций продажу пакета акций «Трансконтейнера». Собеседник издания, близкий к одной из сторон переговоров, отмечал, что вместе с РФПИ в сделке могут участвовать арабские фонды и оператор DP World (DPW, Дубай). Тандем РФПИ и DPW уже готовится приобрести 49% в контейнерном терминале «НУТЭП» (актив DeloPorts Сергея Шишкарева) в Новороссийске, напоминала газета.

Старков отметил, что РЖД «всегда заинтересованы в приходе не просто финансового, а профильного стратегического инвестора, который принесет дополнительные компетенции в этот бизнес и, как следствие, дополнительно создаст пул заказов для перевозочной компании». Фактически «Трансконтейнер» сейчас является «продолжением» перевозочной услуги, оказываемой РЖД, подчеркнул топ-менеджер. «И мы, со своей стороны, будем создавать все условия, чтобы появлялись дополнительные заказчики, потребители нашей услуги», - отметил он.

«Будет хорошее предложение, будем его рассматривать», - заявил топ-менеджер в этой связи, уточнив, что сейчас монополия «рассматривает все предложения, которые есть».