Минэнерго просит «Газпром нефть» увеличить поставки бензина в Москву

Минэнерго рекомендовало « Газпром нефти» обеспечить дополнительную поставку бензина в январе-апреле 2017 г. в Москву и Московскую область за счет ресурсов топлива «Роснефти» (включая «Башнефть») и «Лукойла», говорится в сообщении министерства.

Министерство также рекомендовало «Роснефти», «Газпром нефти» и «Славнефти» с целью бесперебойного снабжения топливом Московского региона перенести начало ремонта технологических установок нефтеперерабатывающего завода в Ярославле «Славнефть-ЯНОС».

Кроме того, Минэнерго попросило сохранить направление поставок ресурсов автомобильного бензина «Газпромнефть-ОНПЗ» (крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России) на внутренний рынок России.