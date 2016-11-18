Гендиректор «НТфарма» отправлен под домашний арест по делу о растрате средств «Роснано»

Басманный суд Москвы сегодня отправил под домашний арест на два месяца - до середины января - гендиректора ООО «НТфарма» Евгения Султанова, подозреваемого в растрате имущества «Роснано». «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 января 2017 г.», - огласила решение судья Наталия Дударь.

Султанов частично признал вину, сообщил в пятницу его адвокат Михаил Сазонов. По его словам, обжаловать домашний арест фигуранта защита не будет.

Накануне следователи задержали Султанова вместе с мэром города Переславль-Залесский Денисом Кошурниковым и учредителем «НТфарма» Рустамом Атауллахановым.

Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК ), Кошурников - в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

СКР сообщил, что с 2010 г. «Роснано» инвестировала в компанию «НТфарма» более 1 млрд руб. для строительства под Переславлем комплекса по фармацевтическому производству вакцин. Строительство должно было быть закончено в 2012 г., но сроки неоднократно передвигались. «Следствием установлено, что работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО “НТфарма” от АО “Роснано”, растрачены и в результате завод до настоящего времени не построен», – говорилось в сообщении ведомства. Следователи считают, что Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели у аффилированной с Кошурниковым фирмы земельный участок «с целью создания видимости выполнения проекта».

В среду 16 ноября в офисе «Роснано» прошли обыски. В пресс-релизе компании отмечалось, что «предположительно следственные действия в отношении одного из менеджеров «Роснано» могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма», расположенного в Ярославской области».