Мэра Переславля-Залесского подозревают в присвоении 1 млрд рублей «Роснано»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова, а также учредителя и генерального директора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова, а также учредителя и генерального директора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова по подозрению в растрате 1 млрд руб. госкомпании «Роснано». Об этом сообщается в пресс-релизе СКР.

Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Кошурников – в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

В ведомстве отметили, что с 2010 г. «Роснано» инвестировало в компанию «НТфарма» более 1 млрд руб. для строительство под Переславлем комплекса по фармацевтическому производству вакцин. Строительство должно было быть закончено в 2012 г., но сроки неоднократно передвигались.

«Следствием установлено, что работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО “НТфарма” от АО “Роснано”, растрачены и в результате завод до настоящего времени не построен», – говорится в сообщении ведомства. Следователи считают, что Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели у аффилированной с Кошурниковым фирмы земельный участок «с целью создания видимости выполнения проекта».

Сегодня в офисе «Роснано» прошли обыски. В пресс-релизе компании отмечалось, что, предположительно, следственные действия в отношении одного из менеджеров «Роснано» могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма», расположенного в Ярославской области».

В компании отметили, что «Роснано» начало инвестиции в проект по строительству «НТфарма» в 2009 г. совместно с пулом частных соинвесторов. Доля компании в проекте - 49%. Компания напоминает, что в ходе реализации проекта у партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего «Роснано» приостановило свои инвестиции.

«Проект оказался под угрозой замораживания. Однако в прошлом году "Роснано" удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в "НТфарму" и приобрел 35,5% акций в компании. После того как средства от него начали поступать в проект, совет директоров "Роснано" также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле», - сообщает компания.

В настоящий момент строительство завершено, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика, идут установка, тестирование и наладка оборудования, сообщает «Роснано» в пресс-релизе.