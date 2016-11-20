«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» подорожанием транзита газа через Украину

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпрому» придется платить на $4 млрд в год больше за транзит газа через Украину, если Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу Киева.

«Проблема в том, что “Газпрому” придется выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на $4 млрд больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок», – написал Витренко в Facebook.

По его словам, Украине пришлось обратиться в Стокгольмский арбитраж, потому что «Газпром» не захотел приводить тариф в соответствие с европейскими принципами добровольно».