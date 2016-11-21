Путин: Дело Улюкаева не повлияет на сделку по «Башнефти»

История с отставкой экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не повлияет на сделку по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти», передает «Интерфакс» слова президента Владимира Путина. «Что касается сделки по «Башнефти», то никак это печальное событие не может повлиять на сделку по приобретению «Роснефтью» «Башнефти», - заявил он на пресс-конференции в Лиме. «Более того, мы рассчитываем - синэнергетический эффект будет значительным», - уточнил Путин.

15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в $2 млн. По данным следствия, министр получил взятку «за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%».

В тот же день вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. В предоставлении более мягкой меры пресечения его защите было отказано. Адвокаты не смогли добиться для своего подзащитного и предоставления ему ежедневных прогулок по два часа утром и вечером.

После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства с самого начала оперативной разработки Улюкаева был в курсе происходящего. Телефон Улюкаева прослушивался с лета, в разговорах он якобы угрожал представителям «Роснефти» в связи с приватизацией компании «Башнефть», сообщил источник агентства в правохранительных органах. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», - сказал он.

Изначально А.Улюкаев называл участие «Роснефти» в приватизации «нецелесообразным», так как компания подконтрольна государству через «Роснефтегаз». В начале сентября министр заявил, что юридически «Роснефть» может претендовать на «Башнефть» - закон о приватизации это допускает. В итоге в октябре «Роснефть» приобрела контрольный пакет «Башнефти» за 329,7 млрд руб. - с премией к независимой оценке этого актива.