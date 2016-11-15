Улюкаев отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил министра экономического развития Алексея Улюкаева под домашний арест на два месяца - до середины января - по делу о вымогательстве взятки. «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению», - говорится в постановлении суда, которое цитирует «Интерфакс». Прогулки министру запрещены.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты Улюкаева, которая просила избрать ему более мягкую меру пресечения в виде подписки о невыезде. Защита министра уже решила обжаловать решение о домашнем аресте.

Улюкаева без наручников завели в зал суда около 16.35 мск. На суде министр сидел не в клетке, а за столом, спиной к залу. Перед ним лежал Уголовно-процессуальный кодекс, который он пролистывал. Около 17.00 cудья Артур Карпов открыл заседание. Судья Карпов входит в «список Магнитского», против него введены санкции в ряде западных стран. Последние его громкие дела - арест губернатора Кировской области Никиты Белых и дело «Т Плюс».

В ходе заседания следователь попросил приобщить к делу копию приказа МЭР от 2 ноября (о зарубежной командировке) и протокол осмотра места происшествия от 14 ноября. Улюкаев пристально изучил документы. Поскольку Улюкаев подписал приказ о длительном командировании себя на Кубу и в Перу, здоровье позволяет поместить его под домашний арест с запретом выходить из домашнего помещения и в интернет, указал прокурор. Улюкаев вину не признал, однако органы следствия считают, что его вина доказана, что подтверждается показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности. Гособвинитель поддержал ходатайство следователя Нестерова о домашнем аресте.

Улюкаев после выступления прокурора заявил, что внимательно его выслушал, но не будет комментировать вменяемые ему обстоятельства. По словам Улюкаева, ранее он не отказался, а воздержался от пояснений - чтобы потом дать более обстоятельные. «Я настроен объективно и сотрудничать со следствием: моя репутация может быть восстановлена только таким путем», - заявил министр в суде.

Адвокат Улюкаева попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения в связи с тем, что Улюкаев - министр и его задержание может дестабилизировать работу министерства. «Мы не нашли в представленных материалах доказательств взятки, они вызывают много вопросов», - сказал защитник. Он попросил не удовлетворять ходатайство следствия, указав, что служебная командировка министра - не аргумент. Перед заседанием адвокат приложил справку об атеросклерозе, гипертонии и сосудистых заболеваниях у подзащитного и в связи с этим настаивал, что Улюкаеву нужны прогулки не менее 4 часов в день.

И следователь, и прокурор возразили против более мягкой меры пресечения: они не отвечают целям и задачам следствия.

Свидетелями по делу проходят Илья Макаров и Алексей Шершнев, следует из материалов дела, которое огласил судья. В них же - постановление о проведении оперативного эксперимента. Протокол задержания подписан в два часа ночи, с тех пор Улюкаева успели допросить дважды: первый допрос был окончен в 6.40 утра, дополнительный - в 11.30.

Около 17.40 мск судья объявил, что суд объявит меру пресечения Улюкаеву в 18.30 мск.

Улюкаев не признает вину и считает случившееся с ним провокацией, сказал перед заседанием суда адвокат Тимофей Гриднев в интервью Business FM. «Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", - это провокация в отношении государственного чиновника», - сказал он. По словам Гриднева, следствие взяло у него подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Совместно с другими адвокатами Улюкаева принято решение о том, чтобы воздержаться от дачи показаний до тех пор, пока не будет конкретизировано обвинение и представлены доказательства, добавил Гриднев. Также известно, что защиту Улюкаева будет осуществлять Александр Вершинин, защищающий бывшего начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Но он сообщил Business FM, что пока не сдал ордер следователям или суду и поэтому официально пока не является защитником министра.

Тимофей Гриднев Адвокат известен тем, что в свое время защищал главу Международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя имущественного департамента Минобороны Евгению Васильеву, бывшего первого заместителя президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина, экс-министра сельского хозяйства Елену Скрынник, бывшего председателя правления Росбанка Владимира Голубкова.

В 16 часов 14 ноября Улюкаев провел совещание с представителями крупнейших заказчиков среди госкомпаний по реформе закона о закупках. У министра было рабочее совещание, подтверждал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Министр лично его вел, говорит участник совещания. Затем около 17 часов, как сообщают несколько чиновников министерства, Улюкаев уехал в «Роснефть». Примерно в 22.30 14 ноября министра искали подчиненные - нужно было подписать какие-то документы, - но найти не смогли: ни его мобильный, ни мобильный водителя не отвечал, рассказал федеральный чиновник. В пресс-службе «Роснефти» эту информацию не комментируют.

Два источника Reuters сказали, что дело принял в производство следователь Роман Нестеров, который ранее вел дело «Ив Роше» против оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.

Улюкаеву предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», сообщил СКР. По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело. Улюкаев стал первым действующим федеральным министром в современной российской истории, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

Заявление в СКР о незаконных действиях Улюкаева подала «Роснефть», уточнил СК. По версии следствия, министр потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти», при этом высказывая угрозы, «используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании».

Министр «был задержан с поличным, то есть непосредственно при получении взятки», подчеркнула представитель СК. Таким образом, она опровергла информацию источников «Новой газеты» о том, что Улюкаев лично не получал деньги, $2 млн были помещены в банковскую ячейку.

Чиновники и политики о задержании Улюкаева

AP Президент России Владимир Путин с самого начала оперативной разработки министра экономического развития Алексея Улюкаева был в курсе происходящего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президенту, конечно, доложено, он в курсе», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу») 1/12 Е. Разумный / Ведомости «Перед законом все равны», – передал реакцию председателя Госдумы Вячеслава Володина на задержание Улюкаева «Интерфакс». «Дни очень будут нагруженные и насыщенные, но готовность рассматривать бюджет у всех есть», – сказал Володин журналистам после заседания Совета Думы 2/12 Е. Раузмный / Ведомости Задержание Улюкаева не отразится на бюджетном процессе – отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Бюджетный процесс идет сам по себе. С моей точки зрения, задержание Улюкаева по любому обвинению никакого отношения к экономическому прогнозу не имеет, так же как и к сделке [по покупке "Роснефтью" "Башнефти"]. Деньги, все 330 млрд рублей, уже поступили в бюджет». 3/12 С. Портер / Ведомости Министр экономического развития Алексей Улюкаев мог быть заподозрен в получении взятки в последнюю очередь, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Я с большим уважением отношусь к Алексею Валентиновичу. Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно» (цитата по «РИА Новости») 4/12 Е. Разумный / Ведомости «Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на «Гелентвагене» с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней», – сказал руководитель РСПП Александр Шохин «Газете.ру». Саму формулировку о возможной взятке за оценку «Башнефти» он назвал странной, так как «Башнефть» продавалась по цене, которую все считали рыночной 5/12 Помощник президента Андрей Белоусов категорически отказался комментировать задержание Улюкаева и вопрос его виновности, передал «Интерфакс» 6/12 Efrem Lukatsky / AP «СК возбудил дело в отношении Алексея Улюкаева за взятку от ... "Роснефти"!! Они там все с ума сошли!?» – написал бывший акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский в Twitter 7/12 М. Стулов / Ведомости «Честно сказать, неприятное событие, мягко говоря», – заявил министр природы Сергей Донской во вторник журналистам, воздержавшись от дальнейших комментариев (цитата по «Интерфаксу») 8/12 Е. Разумный / Ведомости Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пока не видит оснований для пересмотра сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти» в связи с задержанием министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. 9/12 Е. Разумный / Ведомости «То, что министра такого уровня задерживают за взятку, – это в морально-политическом плане невиданный факт. Это позорище», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов «Интерфаксу». По его словам, он «минимум десять раз требовал отставки Улюкаева, требовал закрыть эту коррупционную кормушку, перестать распродавать собственность, но этот министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете»

10/12 М. Стулов / Ведомости «Это очень большая трагедия. Я очень сожалею об этом случае, что даже такое расследование идет», – считает зампред Сбербанка, в прошлом замминистра финансов Белла Златкис (цитата по "Интерфаксу"). Улюкаев и Златкис вместе работали в Минфине в начале 2000-х гг. в должностях первого замминистра и замминистра 11/12 М. Стулов / Ведомости «Не думаю [что задержание министра экономического развития окажет влияние на инвестклимат]. Не считаю, что будут какие-то последствия. У нас и так слишком плохая обстановка», – сказал бывший министр экономики, научный руководитель НИУ – Высшая школа экономики Евгений Ясин (цитата по «Интерфаксу») 12/12

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела.

«Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае решить что-то может только суд», – сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, президенту Владимиру Путину «было доложено в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию».

«Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» 12 октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, в том числе и Алексей Улюкаев. В начале сентября, после того как идею продажи пакета «Башнефти» «Роснефти» одобрил президент, Улюкаев подтвердил, что «Роснефть» юридически может участвовать в приватизации. Президент в интервью Bloomberg сказал, что продажа одной госкомпании другой выглядит странно, но это позиция правительства.

Законность самой покупки «Башнефти» «Роснефтью» не оспаривается и она не является предметом расследования, сообщил во вторник Следственный комитет.

Врио министра экономического развития назначен заместитель Улюкаева Евгений Елин, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.