Путин поручил ФАС проверить цены на уголь для Воркутинской ТЭЦ

Президент Владимир Путин поручил ФАС до 1 апреля проверить обоснованность цен на уголь для «Воркутинской ТЭЦ», говорится в поручении президента на сайте kremlin.ru. Уголь на Воркутинскую ТЭЦ (ВТЭЦ, принадлежит «Т плюсу») поставляет единственный поставщик – «Воркутауголь» (принадлежит «Северстали»), сколько конкретно и по каким ценам – последняя не раскрывает.

Представитель «Т плюса» уверяет, что ВТЭЦ по текущему контракту закупает по 900 000 т угля в год по 1489 руб. за тонну. Цена фиксирована на год, знает источник, близкий к компании. Однако цена угля для ВТЭЦ на 15% выше, чем для Северодвинской ТЭЦ (это ближайшая сопоставимая угольная ТЭЦ, принадлежит ТГК-2 ). Цена выше даже несмотря на то, что ВТЭЦ закупает в два раза больше угля, чем Северодвинская ТЭЦ, говорит представитель «Т плюса».

Уголь для ВТЭЦ без учета НДС и доставки дорожал в 2014-2015 гг. на 9,5%, а в 2015–2016 гг. на 7,9%, хотя в тарифе был учтен рост цены угля на 3,2 и 5% соответственно. Цена угля той же марки «Воркутаугля» для Северодвинской ТЭЦ в 2014–2015 гг., наоборот, снижалась на 9%, обращает внимание он.

Представитель «Северстали» (контролирует «Воркутауголь») отмечает, что компания будет всесторонне сотрудничать с ФАС по этому вопросу. Он напомнил, что ФАС уже проводила аналогичное расследование и признала цены «Воркутаугля» на поставку энергетического угля Воркутинской ТЭЦ рыночными в соответствии с российским законодательством.

Вопросом воркутинских ТЭЦ Путин заинтересовался в середине августа, когда исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов рассказал ему, что «Т плюс» (в свою очередь принадлежит ГК «Ренова») намерен продать активы в Воркуте «вместо того, чтобы выполнить все решения, привести систему в порядок». Он отметил, что выросло количество аварий в воркутинской энергосистеме из-за критического состояния оборудования на станции. Тогда Путин отреагировал: «Эта безответственность должна быть пресечена».

Уже в начале сентября совладелец «Реновы» Евгений Ольховик, гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер и бывший гендиректор Михаил Слободин стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. Ольховик и Вайнзихер были задержаны. По данным следствия, в 2002–2014 гг. руководство «Т плюса» давало взятки руководству Коми в размере более 800 млн руб., чтобы получить максимально выгодные тарифы. Республика находится вне ценовой зоны, и тарифы на теплоэнергию устанавливают региональные власти.

«Я не совсем понимаю, почему в спор двух хозяйствующих субъектов вмешивается государство», - говорит директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. Все вопросы по ценообразованию вполне можно было решить через ФАС. «Скорее всего, ситуация с активами и сотрудниками компаний Алексея Мордашова (владелец "Северстали") не будет развиваться по аналогичному сценарию, как это было в ситуации с людьми Виктора Вексельберга. У Мордашова больше политического веса, он до сих пор акционер санкционного банка "АБ "Россия", он также уважаемый спикер на площадках международной торговли, говорит Панин. Хотя, признается эксперт, он изначально не ожидал жесткого решения по сотрудникам "Т плюса".

Кроме того, президент поручил Минэнерго вместе с правительством Коми, «Газпромом" и "Т плюсом" (в составе которого работают ТЭЦ) разработать, утвердить и организовать контроль выполнения плана-графика реализации мероприятий, необходимых для газоснабжения Воркутинской водогрейной котельной и перевода данной котельной на сжигание природного газа, следует из постановления президента. Планируется, что это произойдет к отопительному сезону 2018-2019 гг. Стороны также должны обеспечить подачу газа на Воркутинскую ТЭЦ-2 и перевод данной ТЭЦ на газ в 2020 г. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту 1 марта 2017 г.