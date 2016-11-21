«Стройтранснефтегаз» переведет сотрудников в Петербург

АО «Стройтранснефтегаз» (31,5% у бизнесмена Геннадия Тимченко) выбрал офис в Санкт-Петербурге для перевода основной части персонала из Москвы, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, все сотрудники московского офиса «Стройтранснефтегаза» получили письмо от департамента по управлению персоналом о том, что «по решению генерального директора компании запланирован переезд работников вместе с работодателем в Санкт-Петербург в офисное здание БЦ "Лидер Тауэр" (ул. Конституции д. 3. корп. 2, литер А) в период с апреля по декабрь 2017 г. по мере готовности рабочих мест».

По информации другого источника, пока в Leader Tower «Стройтранснефтегаз» арендовал два этажа, куда перевозят сотрудников обособленного подразделения компании в Санкт-Петербурге, которые сейчас занимают офис «Аэроплаза» по месту прописки компании (ул. Стартовая, д. 8 литера А). Другой источник «Интерфакса» также говорит, что переезд состоится, в Москве останется какая-то часть сотрудников.

В пресс-службе компании отказались от комментариев.

Ранее «Стройтранснефтегаз» сменил регистрацию и налоговую юрисдикцию с Москвы на Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург, вслед за основным клиентом - «Газпромом», - уже переехал «Стройгазконсалтинг».