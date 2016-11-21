Власти Севастополя просят вывести город из эксперимента с курортным сбором

Вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов попросил не включать город в эксперимент по введению курортного сбора, передает «Интерфакс».

«Просим не включать нас в эту пилотную работу», - сказал он на совещании в Симферополе, где министерство России по делам Северного Кавказа представило проект закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой».

С туристов планируется взимать по 150 рублей в день, начиная с 24 часов пребывания в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и в Севастополе.

По мнению Кривова, на одно легальное место размещения в Севастополе приходятся пять «теневых» туристических объектов. Работающие легально предприниматели опасаются, что сбор снизит привлекательность их отелей и мини-гостиниц.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не понимает, как вычленять из общего потока туристов тех, кто едет в Севастополь. «С большим трудом понимаю, как это делать? Допрашивать всех?» - сказал он.