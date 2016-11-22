UC Rusal продал китайцам глиноземный завод Alpart на Ямайке

UC Rusal завершила сделку по продаже 100%-ной доли в боксито-глиноземном комплексе Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе Jiuquan Iron & Steel Co. (JISCO), сообщила российская компания. Стоимость сделки составила $299 млн.

Продажа Alpart не повлияет на полную самообеспеченность UC Rusal глиноземом, отмечает компания в сообщении. Сделка проведена по программе оптимизации портфеля активов компании.

Alpart (Alumina Partners of Jamaica) - крупный производственный комплекс на Ямайке, использующий для выпуска глинозема бокситы, добытые на собственных рудниках. Комплекс был закрыт несколько лет назад из-за неэффективности. До приостановки в 2009-2015 годах годовая производственная мощность комплекса составляла 1,65 млн тонн металлургического глинозема и 4,9 млн тонн бокситов.

За Alpart «Русал» боролся с Glencore еще в 2004 г. «Русал» перебил предложение Glencore, который хотел купить у Kaiser Aluminium 65% комплекса за $160 млн, пообещав за акции $295 млн. Но Glencore договорился с владельцем 35% Alpart, норвежской Hydro Aluminium, и та, воспользовавшись преимущественным правом, в течение двух недель за $306 млн выкупила 65% Alpart у Kaiser Aluminium. После акции были перепроданы Glencore за $316 млн. И уже UC Rusal консолидировала Alpart в 2011 г., купив 35% у Norsk Hydro за $46 млн.

Jiuquan Iron & Steel была основана в 1958 г. на северо-западе Китая. Основной вид деятельности – производство стали и сырья для нее, но одно из ее дочерних предприятий производит электролитический алюминий, мощность предприятия – 1,75 млн т в год,