Пилоты Lufthansa продлят забастовку до вечера четверга

В Германии профсоюз пилотов Cockpit (VC) продлил забастовку пилотов Deutsche Lufthansa AG до вечера четверга. «Интерфакс» напоминает, что забастовка началась в среду. В этот день из примерно 3000 рейсов отменены 876, в том числе больше полусотни дальнемагистральных. Акция затронула интересы 100 000 пассажиров.

Профсоюз не исключает, что в четверг могут быть отменены все рейсы с вылетом из Германии.

Бастующие добиваются повышения зарплат, которого не было уже около пяти лет. Профсоюз требует увеличить оклады пилотов больше чем на 20%, что соответствует ежегодному росту на 3,66%. Для пилотов Lufthansa это 14-я забастовка за два года.