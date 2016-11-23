Минэкономразвития считает избыточным запрет ИП заниматься розничной продажей пива

Минэкономразвития России считает, что в текущей ситуации на алкогольном рынке запрет индивидуальным предпринимателям (ИП) заниматься розничной продажей пива - избыточная мера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

По данным газеты «Коммерсантъ», ссылавшейся на законопроект Минфина, ведомство предлагает запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво в розницу с 1 июля 2017 г. Ввести новое ограничение предполагается для всей страны, за исключением Крыма и Севастополя - этим регионам предусмотрена отсрочка до 1 января 2018 г.

Под запрет попадут пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха - их продажа станет возможна только организациями. Необходимость таких изменений заключается в том, что ИП не декларируют в полной мере объемы розничных продаж алкоголя. Как считают в Минфине, это происходит из-за более низких штрафов за непредставление деклараций, чем для юридических лиц, - 10 000-15 000 руб. против 150 000-200 000 руб.

По словам собеседника ТАСС, этот законопроект на рассмотрение в Минэкономразвития не поступал. В министерстве также затруднились назвать число ИП, занимающихся в настоящее время продажей пива в розницу.