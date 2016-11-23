Минфин запретит индивидуальным предпринимателям продавать пиво – «Коммерсантъ»

Запрет на продажу алкоголя индивидуальными предпринимателями может вступить в силу с 1 июля 2017 г. Такие сроки установлены в подготовленном Минфином проекте поправок в закон 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Крыму и Севастополю дается отсрочка в год – до 1 января 2018 г. Разработкой инициативы занималось подконтрольное Минфину Росалкогольрегулирование. Если проект будет принят, продавать пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху смогут только организации.

Индивидуальные предприниматели, по мнению разработчиков, не полностью декларируют объемы розничных продаж пива. Их ответственность перед законом за непредставление деклараций в разы меньше, чем для юридических лиц: 10 000 – 15 000 руб. против 150 000 – 200 000 руб. «Реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции»,— утверждается в пояснительной записке.

С июля 2016 г. все розничные продавцы пива вне зависимости от формы собственности должны предоставлять информацию о его обороте в ЕГАИС, так что декларирование объемов продаж пивовары считают избыточной мерой.

Наибольший ущерб запрет Минфина может нанести произвожителям так называемого живого пива. По оценке одного из участников рынка, в России оно продается примерно в 89 000, причем 90% из них зарегистрировано на ИП. В результате часть продукции может уйти в тень.

Пивовары напоминают, что до вступления 1 января 2013 г. в силу запрета на продажу пива в ларьках и киосках через этот канал продавалось 20% всей их продукции. В результате общее количество торговых точек, где торгуют пивом, с тех пор сократилось на 50 000.