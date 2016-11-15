Пивовары создали концепцию по отделению регулирования производства и оборота пива

Союз российских пивоваров (СРП) и эксперты НИУ Высшая школа экономики подготовили концепцию раздельного регулирования производства и оборота пива. Копия документа есть в распоряжении ТАСС. Производители хотят получить право рекламировать свою продукцию, смягчения акцизной политики государства и избежания дальнейшего ограничения использования ПЭТ-упаковки (пластиковая тара).

Авторы концепции предлагают ввести раздельное регулирование пивоваренной отрасли для обеспечения комплексной модернизации законодательства о производстве, обороте, продвижении и налогообложении пива и пивных напитков. Ожидается, что это снимет избыточную нагрузку на пивоваренную отрасль, создаст условия для ее развития и обеспечит конкурентоспособность российской пивоваренной продукции по сравнению с аналогичной продукцией стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

Также производители пива возвращаются к проблеме использования ПЭТ-упаковки. Так, с 1 января 2017 г. не допускаются производство и оборот алкогольной продукции в такой таре объемом более 1,5 литра.