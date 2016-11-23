Лариса Каланда назначена вице-президентом «Транснефти» с 23 ноября

Бывший вице-президент «Роснефти» Лариса Каланда выходит на работу в «Транснефть» 23 ноября. Она будет работать на аналогичной должности.

«В компании она будет курировать вопросы правового обеспечения деятельности ПАО "Транснефть" и взаимодействия с госорганами», - говорится в сообщении компании.

Каланда уволилась из «Роснефти» в мае 2016 г. В «Роснефти» объяснили ее уход личными обстоятельствами.

В январе 2016 г. в «Транснефть» из «Роснефти» перешел работать бывший вице-президент Рашид Шарипов. С марта он является вице-президентом трубопроводной компании.