СП «Газпром нефти» и фонда Mubadala претендует на Эргинское месторождение

ООО «Западно-Сибирский инвестиционный консорциум» интересуется аукционом на Эргинское месторождение, сообщил журналистам министр природных ресурсов Сергей Донской.

«Планы у них большие. Я с арабами не встречался, но коллеги отечественные предполагают, что здесь много интересных проектов и они готовы участвовать», - добавил Донской.

ООО «Западно-Сибирский инвестиционный консорциум» - совместное предприятие «Газпром нефти» (доля - 26%), ООО «Энергопроект», принадлежащего Газпромбанку (25%), арабского суверенного фонда Mubadala и РФПИ (владеют по 24,5%).

Аукцион по Эргинскому месторождению с запасами нефти свыше 100 млн т в ХМАО вызывает большой интерес у нефтяных компаний, в том числе у «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», Независимой нефтегазовой компании.

Запасы нефти Эргинского месторождения на начало года составляют 64,971 млн т по категории С1 и 307,195 млн т по категории С2 (геологические запасы), 18,842 млн т по категории C1 и 83,877 млн т по категории С2 (извлекаемые запасы).