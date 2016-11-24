Рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в России возглавили Миллер и Сечин

Пятый ежегодный рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Журнал оценил его вознаграждение за минувший год в $17,7 млн, годом ранее, по той же оценке, оно составило $27 млн. На втором месте главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин с $13 млн, годом ранее Forbes оценивал его вознаграждение в $17,5 млн, тогда в «Роснефти» эту оценку не подтвердили и выразили сомнение в методике подсчета, которую использует издание.

После них Forbes поставил президента – предправления ВТБ Андрея Костина, вознаграждение которого группа не раскрывает. Издание отмечает, что в 2015 г. ключевые менеджеры ВТБ в общей сложности получили $99,5 млн вознаграждения, за год до того выплаты Костину оно оценивало в $21 млн.

Третьим в рейтинге считается президент-предправления Сбербанка Герман Греф с $11 млн. За ним следуют гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов с $10 млн, гендиректор USM Advisors Алишера Усманова Иван Стрешинский с $10 млн, гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев с $7,4 млн, президент АФК «Система» Михаил Шамолин с $7,4 млн, президент – предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов с $6,5 млн, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов с $6,3 млн. Замыкает первую десятку предправления, гендиректор ОАО «Открытие холдинг» Рубен Аганбегян с $6 млн.

За минувший год суммарное вознаграждение всех участников рейтинга сократилось в полтора раза, отмечает Forbes. Рейтинг покинули бывший руководитель Банка Москвы Михаил Кузовлев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод, бывший глава «Башнефти» Александр Корсик и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин. Их места заняли: СЕО компании Vimpelcom Жан-Ив Шарлье, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев, президент «Транснефти» Николай Токарев и СЕО X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

C 2012 г., когда издание начало составлять этот рейтинг, суммарные выплаты сократились в 2,3 раза, примерно на столько же упал и курс рубля.