Продавцы люксовых товаров хотят участвовать в эксперименте по введению tax free

Владелица столичных бутиков Aizel, Christian Louboutin и Agent Provocateur Айсель Трудел обратилась к первому вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой включить их в пилотный проект по введению системы tax free в России. Об этом пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с содержанием письма источник. Также она просит о возможности возврата НДС и в других магазинах – Fendi, Gucci и Burberry.

Все эти бутики продают люксовые товары. «Бренды, которые представлены в Столешниковом переулке или на Петровке, также продаются в ЦУМе и ГУМе, поэтому нам будет очень сложно объяснить иностранным клиентам, почему в одном бутике они могут возместить НДС, а в другом – нет», – пояснила Трудел.

Участники пилотного проекта tax free были определены Минпромторгом еще в августе. Министерство направило список торговых объектов в аппарат правительства. В нем, в частности, фигурируют ГУМ, ЦУМ, «Петровский пассаж», подмосковный «Крокус сити молл», санкт-петербургские ДЛТ, торговые объекты группы Bosco di Ciliegi на Невском проспекте, а также сочинский торгцентр «Морской вокзал». Участники эксперимента должны являться плательщиками НДС в России не менее двух лет до начала пилотного проекта, не иметь задолженностей по налогам, пеням, штрафов, а их годовая выручка должна превышать100 млн руб.

Старт проекта намечен на 1 января 2017 г. Однако, по словам председателя совета директоров Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, он будет отложен на II квартал. По всей стране система будет действовать лишь с 2018 г.