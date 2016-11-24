Электрички киевского направления опаздывают в Москву из-за задымления

На киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) электрички следуют в Москву с задержками. Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе МЖД, причиной этого стало задымление в вагоне поезда на станции Солнечная.

Задымление в 6.48 мск обнаружила локомотивная бригада электрички сообщением Апрелевка – Москва. Дымился второй вагон. Поезд остановили на ближайшей станции, пассажиров высадили. «По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался», – говорится в сообщении предприятия.

Локомотивная бригада самостоятельно устранила задымление. Поезд своим ходом добрался до депо, где будет установлена причина ЧП.

«В связи с этим несколько электропоездов киевского направления МЖД по направлению в Москву следуют по маршруту с увеличенным интервалом», – сообщила МЖД и принесла извинения за доставленные пассажирам неудобства.