Азербайджан рассказал о предложении ОПЕК по заморозке нефти

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) попросила государства, не входящие в картель, сократить добычу сырья на 880 000 барр. в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на слова министра энергетики Азербайджана Натига Алиева в статье для издания «Республика». Он уточнил, что Россия готова уменьшить добычу нефти на 300 000 барр. в сутки начиная с 1 января 2017 г. Алиев отметил, что снижение добычи со стороны России на 300 000 баррелей в сутки не окажет влияния на цены.

Министр энергетики Азербайджана считает, что для достижения договоренности о заморозке добычи необходимо участие США, Великобритании, Китая, Индии, Вьетнама, Судана, Сирии.

Он отметил, что не готова сокращать или замораживать добычу нефти Бразилия.

Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и других нефтедобывающих стран.