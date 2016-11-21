Goldman повысил краткосрочный прогноз Brent до $50 за баррель

Goldman Sachs повысил краткосрочные прогнозы для нефтяного рынка в связи с ожиданиями, что члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорятся об ограничении общей добычи на встрече 30 ноября, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка.

По мнению экспертов Goldman Sachs, Россия может присоединиться к соглашению ОПЕК, заморозив добычу на текущем уровне. Аналитики считают, что благодаря соглашению ОПЕК сократятся коммерческие запасы нефти в США и других странах.

Оценка для Brent на IV квартал улучшена с $43 до $50 за баррель, на I и II кварталы 2017 г. – до $56,5 за баррель соответственно с $47 и $52 за баррель.

Прогноз цены WTI на текущий квартал повышен с $43 до $48,5 за баррель, на первое полугодие 2017 г. – с $47,5 до $55 за баррель.

В долгосрочной перспективе фундаментальные факторы, влияющие на рынок, остаются неизменными, говорится в докладе.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита АТЭС в Лиме заявил, что острых вопросов для договоренностей ОПЕК по замораживанию уровня добычи нефти не осталось. Он подчеркнул, что заморозить уровень добычи для России не представляет труда.

На минувшей неделе нефть подорожала почти на 5%, котировки продолжают расти и сегодня на оптимистичных заявлениях Ирана, Ирака и других добывающих стран о возможности заключения соглашения по ограничению добычи нефти. Шансы растут из-за наметившегося компромисса с Ираном, который в рамках соглашения может получить возможность нарастить добычу для компенсации понесенных за годы международных санкций потерь.

ОПЕК планирует 30 ноября в Вене провести конференцию, на которой будет рассматриваться вопрос о сокращении добычи странами картеля минимум на 700 000–800 000 баррелей в сутки до 32 500–33 000 баррелей в сутки, как ранее было объявлено. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК планируется встреча с нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК, на которой им будет предложено подписать соглашение о поддержке этого решения.