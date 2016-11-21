Россия готова поддержать решение ОПЕК о замораживании добычи нефти, обещает Путин

Острых вопросов для договоренностей ОПЕК по замораживанию уровня добычи нефти не осталось, заморозить уровень добычи для России не представляет труда, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита АТЭС в Лиме.

«Будет ли достигнута договоренность, на 100% сказать не могу, но большая вероятность того, что будет достигнута, у меня есть. Потому что основные противоречия, которые были внутри ОПЕК, как мне представляется, в целом если не устранены, то могут быть устранены, потому что острых вопросов – насколько мы себе представляем – уже не осталось», – приводит его слова «Прайм».

«Ну а мы сделаем со своей стороны все, чего от нас наши партнеры ожидают, во всяком случае, заморозить добычу для нас не представляет никакой проблемы», – пообещал российский президент.