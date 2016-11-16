Рынки

Рубль чуть было не стал худшей валютой развивающихся рынков

Инвесторы ждут результатов заседания ОПЕК
Российская валюта днем показывала максимальное падение среди валют развивающихся стран
Российская валюта днем показывала максимальное падение среди валют развивающихся стран
А. Гордеев / Ведомости

Рубль в среду подешевел по отношению к доллару и евро. На Московской бирже к 19.00 мск доллар подорожал к рублю на 0,52 руб., до 64,7 руб./$1 (+0,8%). Евро прибавил 0,2 руб., его курс на закрытии составлял 69,1 руб./EUR1 (+0,4%). На дневной торговой сессии рубль дешевел к доллару до 65,6 руб./$1 (-2,2%). Российская валюта днем показывала максимальное падение среди валют развивающихся стран, подсчитали в агентстве Bloomberg. Также в среду значительно подешевела турецкая лира, чилийское песо (по -1% каждая), южноафриканский ранд (-0,9%), аргентинское (-0,6%) и мексиканское песо (-0,3%).

Ослабление рубля началось в четверг во второй половине дня
На валютных торгах рубль продолжает слабеть
Курс доллара достигал 66 рублей, евро – 71,9 рубля

В прошлый торговый день российская национальная валюта показывала противоположную динамику. Рубль во вторник являлся одной из самых успешных валют развивающихся рынков, уступав только мексиканскому песо. Курс доллара в тот день на торгах на Московской бирже опустился к рублю до 64,77 руб./$1 (-2,2%), а евро – до 69,6 руб./EUR1 (-1,8%). Основным драйвером тогда являлись цены на нефть,тогда как задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева в ночь на вторник не повлияли на настроение инвесторов, указывали экономисты. «Рынки вообще в последнее время проявляют удивительную толерантность к политическим новостям», – говорит Андрей Зайцев из «Абсолют банка». Январские фьючерсы на нефть сорта Brent во вторник подорожали к закрытию основной сессии валютных торгов на Московской бирже на 3,4%, до $45,94 за баррель.

«Сегодняшнее падение рубля было, скорее, коррекцией вчерашнего укрепления, когда на фоне несколько растущей нефти и под давлением продаж рубль вырос до привлекательных для продажи уровней», – указывает Зайцев. «С учетом того, что нефть в течение дня демонстрировала восстановление подобная динамика рубля выглядит довольно необычно», – считает главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина. По ее словам, на сегодняшнее падение рубля могли оказать влияния именно последние политические события: «Экономические факторы в целом сегодня были скорее в пользу возвращения рубля к отметке в 64 руб./$1». «Вероятность увеличения процентной ставки ФРС США в декабре до 0,75% составляет 94%, что оказывает поддержку доллару против валют развивающихся рынков», – считает Веселов.

Население стало активнее покупать валюту последние два месяца, указывают эксперты. Оно по старой памяти готовится к новогодним колебаниям курса
Население стало активнее покупать валюту
Оно готовится к возможному падению рубля в декабре – январе

Зайцев отмечает, что в последние дни на российском валютном рынке несколько увеличилась волатильность. «Это связано с тем, что на рубль действуют несколько сильных, но разнонаправленных факторов. С одной стороны, на рынке присутствует крупная продажа. С другой, в начале недели очень слабо выглядел рынок нефти. Эти факторы на довольно узком рынке приводят к достаточно амплитудным, но кратковременным движениям», – указывает он. «В действительности курс рубля к доллару закончил прошлую неделю и начал эту на отметке 66 руб./$1 а сейчас его значение составляет 64,4 руб./$1 – таким образом, рубль с начала недели укрепился к доллару на 2,5%», – говорит Александр Зозуля из «Сбербанк CIB».

Все опрошенные эксперты утверждают, что решающим фактором для динамики курса будет предстоящая 30 ноября встреча стран-участник ОПЕК. Министр энергетики Александр Новак в среду заявил, что Россия готова присоединиться к соглашению нефтяного картеля по стабилизации добычи нефти сразу, если таковое будет принято. «В среднесрочной перспективе рубль сейчас выглядит несколько переоцененным, поэтому нельзя исключать ослабление рубля до уровней 67-68 руб./$1. Впрочем, фактором, способным кардинально изменить ситуацию, станет решение стран ОПЕК по нефти», – говорит Зайцев. Если картель сможет достичь договоренности по поводу как минимум умеренного снижения добычи, то рубль может вернуться к нижней границе диапазона 62-64 руб./$1, считает Лапшина. «Мы считаем, что в долгосрочной перспективе доллар может существенно укрепиться на фоне реализации экономической политики вновь избранного президента США», – указывает Веселов. «Рынки верят, что Трамп популист и планируемые им расходы приведут к росту инфляции», – объясняет Зозуля.

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