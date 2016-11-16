Рубль чуть было не стал худшей валютой развивающихся рынков

Рубль в среду подешевел по отношению к доллару и евро. На Московской бирже к 19.00 мск доллар подорожал к рублю на 0,52 руб., до 64,7 руб./$1 (+0,8%). Евро прибавил 0,2 руб., его курс на закрытии составлял 69,1 руб./EUR1 (+0,4%). На дневной торговой сессии рубль дешевел к доллару до 65,6 руб./$1 (-2,2%). Российская валюта днем показывала максимальное падение среди валют развивающихся стран, подсчитали в агентстве Bloomberg. Также в среду значительно подешевела турецкая лира, чилийское песо (по -1% каждая), южноафриканский ранд (-0,9%), аргентинское (-0,6%) и мексиканское песо (-0,3%).

В прошлый торговый день российская национальная валюта показывала противоположную динамику. Рубль во вторник являлся одной из самых успешных валют развивающихся рынков, уступав только мексиканскому песо. Курс доллара в тот день на торгах на Московской бирже опустился к рублю до 64,77 руб./$1 (-2,2%), а евро – до 69,6 руб./EUR1 (-1,8%). Основным драйвером тогда являлись цены на нефть,тогда как задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева в ночь на вторник не повлияли на настроение инвесторов, указывали экономисты. «Рынки вообще в последнее время проявляют удивительную толерантность к политическим новостям», – говорит Андрей Зайцев из «Абсолют банка». Январские фьючерсы на нефть сорта Brent во вторник подорожали к закрытию основной сессии валютных торгов на Московской бирже на 3,4%, до $45,94 за баррель.

«Сегодняшнее падение рубля было, скорее, коррекцией вчерашнего укрепления, когда на фоне несколько растущей нефти и под давлением продаж рубль вырос до привлекательных для продажи уровней», – указывает Зайцев. «С учетом того, что нефть в течение дня демонстрировала восстановление подобная динамика рубля выглядит довольно необычно», – считает главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина. По ее словам, на сегодняшнее падение рубля могли оказать влияния именно последние политические события: «Экономические факторы в целом сегодня были скорее в пользу возвращения рубля к отметке в 64 руб./$1». «Вероятность увеличения процентной ставки ФРС США в декабре до 0,75% составляет 94%, что оказывает поддержку доллару против валют развивающихся рынков», – считает Веселов.

Зайцев отмечает, что в последние дни на российском валютном рынке несколько увеличилась волатильность. «Это связано с тем, что на рубль действуют несколько сильных, но разнонаправленных факторов. С одной стороны, на рынке присутствует крупная продажа. С другой, в начале недели очень слабо выглядел рынок нефти. Эти факторы на довольно узком рынке приводят к достаточно амплитудным, но кратковременным движениям», – указывает он. «В действительности курс рубля к доллару закончил прошлую неделю и начал эту на отметке 66 руб./$1 а сейчас его значение составляет 64,4 руб./$1 – таким образом, рубль с начала недели укрепился к доллару на 2,5%», – говорит Александр Зозуля из «Сбербанк CIB».

Все опрошенные эксперты утверждают, что решающим фактором для динамики курса будет предстоящая 30 ноября встреча стран-участник ОПЕК. Министр энергетики Александр Новак в среду заявил, что Россия готова присоединиться к соглашению нефтяного картеля по стабилизации добычи нефти сразу, если таковое будет принято. «В среднесрочной перспективе рубль сейчас выглядит несколько переоцененным, поэтому нельзя исключать ослабление рубля до уровней 67-68 руб./$1. Впрочем, фактором, способным кардинально изменить ситуацию, станет решение стран ОПЕК по нефти», – говорит Зайцев. Если картель сможет достичь договоренности по поводу как минимум умеренного снижения добычи, то рубль может вернуться к нижней границе диапазона 62-64 руб./$1, считает Лапшина. «Мы считаем, что в долгосрочной перспективе доллар может существенно укрепиться на фоне реализации экономической политики вновь избранного президента США», – указывает Веселов. «Рынки верят, что Трамп популист и планируемые им расходы приведут к росту инфляции», – объясняет Зозуля.