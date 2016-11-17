Россия заработала $6 млрд на переговорах о замораживании добычи нефти – Bloomberg

Решение России принять участие в переговорах со странами – членами ОПЕК о замораживании добычи нефти принесли в бюджет страны 400 млрд руб. ($6 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расчетами правительства.

Заявления о готовности российских властей заморозить добычу привели к росту мировых цен на нефть с $27 за баррель в январе до $44 за баррель в среднем за год, пишет агентство. Этот рост в сочетании с доходами от российского производства привел к увеличению государственных доходов на 400 млрд до 700 млрд руб., рассказали чиновники на условиях анонимности.

Рост цен на сырье, а также увеличение объемов добычи в последние несколько месяцев помогли России нарастить выручку от НДПИ на нефть и пошлины на экспорт нефти. В январе – октябре 2016 г. эти поступления в бюджет составили 2,7 трлн руб. (26% доходов бюджета за указанный период).

В настоящее время ОПЕК уже во второй раз после неудачной попытки в апреле ведет переговоры о замораживании добычи нефти. Встреча должна состояться 30 ноября в Вене.