Впереди, возможно, еще год «неослабевающего» роста нефтедобычи – МЭА

Добыча растет и в ОПЕК, и в странах за пределами картеля, и в США

Страны ОПЕК, ведя переговоры о сокращении нефтедобычи, увеличили ее в октябре на 230 000 баррелей в день до рекордных 33,83 млн баррелей, сообщило Международное энергетической агентство в ежемесячном отчете. Не входящие в картель страны также продолжают наращивать добычу. Она увеличилась в прошлом месяце на 485 000 баррелей в день, прежде всего за счет России, Казахстана, Канады, Бразилии, восстановилась добыча и в Северном море.

В этой ситуации странам ОПЕК, которые в конце сентября договорились сократить производство, предстоит приложить значительные усилия, чтобы к запланированному на 30 ноября саммиту согласовать конкретные размеры квот, отмечает МЭА. «Мы не можем предсказать исход встречи 30 ноября, но видим масштаб задачи», – говорится в отчете. Без такой договоренности «2017 год может стать еще одним годом неослабевающего роста предложения на мировом рынке, схожего с тем, что мы наблюдали в 2016 г.», предупредили эксперты МЭА.

Совокупная мировая добыча в октябре составила 97,8 млн баррелей в день; между тем спрос в 2017 г. МЭА прогнозирует на уровне 97,5 млн баррелей.

«МЭА не изменило прогноз роста спроса, который останется небольшим – около 1,2-1,3 млн баррелей в день. Это значит, что решение вопроса избытка предложения, который сейчас волнует рынок, переносится на следующий год», – сказал The Wall Street Journal Гарри Чилингуирян, начальник отдела глобальных сырьевых рынков BNP Paribas.

В сентябре в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу на 240 000-740 000 баррелей с тогдашнего уровня 33,24 млн баррелей в день. Чтобы достичь поставленной тогда цели, теперь картелю нужно будет уменьшить дневное производство на 830 000 – 1,33 млн баррелей. Между тем Ливия и Нигерия, которые не были включены в соглашение, наращивают добычу; Ирак, который до сих пор был свободен от каких-либо квот, но который другие страны теперь хотят включить в договоренность, довел добычу до рекордных 4,59 млн баррелей, по оценке МЭА.

Министр энергетики России Александр Новак в четверг заявил о возможности замораживания добычи уже на уровне ноября (который, если картель и не входящие в него страны продолжат наращивать производство, будет еще выше). Заморозка добычи Россией на фоне прогнозов по ее росту фактически будет равносильна сокращению, добавил Новак. Он повторил свои прежние заявления о том, что Россия может присоединиться к соглашению ОПЕК, если организация примет окончательное решение.

Но даже если его удастся достичь, страны вряд ли будут жестко придерживаться квот, считают многие аналитики. А учитывая тот факт, что у многих стран нефтедобывающие мощности работают почти на пределе, замораживание производства на нынешних уровнях означает, что оно не поможет в обозримом будущем избавиться от избытка нефти. «Поскольку в октябре добыча в России и ОПЕК была рекордной, производители уже отодвигают в будущее тот момент, когда мировой рынок может сбалансироваться», – говорит Тим Эванс, аналитик Citi Futures.

В США, где добыча, согласно понедельным данным управления энергетической информации, держалась с начала июля на уровне 8,4-8,5 млн баррелей в день, на первой неделе ноября она подскочила до 8,69 млн баррелей. До этого американские компании с конца мая, когда цены на нефть WTI достигли $50 за баррель, практически безостановочно вводили в эксплуатацию все новые буровые установки. В результате, по данным Baker Hughes, число буровых, работающих на нефтяных скважинах, выросло за этот период с 316 до 450 (с учетом газовых скважин – с 404 до 569).

Цена нефти Brent на торгах в четверг к 16.30 мск снизилась на 0,5% до $46,15 за баррель, WTI – на 1% до $44,8.