Brent торгуется на уровне $47,46 за баррель

К 8.52 мск 21 ноября январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $47,46 за баррель. К этому же времени цена декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) была на уровне $46,29 за баррель.

На минувшей неделе нефть подорожала почти на 5%, котировки продолжают расти на оптимистичных заявлениях Ирана, Ирака и других добывающих стран о возможности заключения соглашения по ограничению добычи нефти, отмечает «Интерфакс». Шансы растут из-за наметившегося компромисса с Ираном, который в рамках соглашения может получить возможность нарастить добычу для компенсации понесенных за годы международных санкций потерь.

Страны ОПЕК c высокой вероятностью достигнут 30 ноября договоренности о снижении добычи, заявил в субботу министр нефти Ирана Бижан Зангане. По его словам, в этом случае мировые цены могут вырасти выше $55 за баррель, т. е. до уровня, который страны ОПЕК считают подходящим и для потребителей, и для производителей. Пока окончательной договоренности по квоте для Ирана нет. Тегеран ранее говорил, что хотел бы иметь возможность нарастить производство до 4–4,2 млн баррелей в сутки. Иран в октябре производил, по собственным данным, 3,92 млн баррелей в сутки.

Ираку удалось сблизить собственные данные добычи с оценками, которые дают эксперты ОПЕК. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби выразил оптимизм в отношении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК, что может говорить об изменении позиции одного из основных противников снижения добычи в картеле, пишет The Wall Street Journal. Министр сказал, что оптимистично ждет результатов очередного заседания картеля.

На саммите АТЭС в Лиме президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова заморозить добычу нефти на нынешнем уровне. По его словам, о том, будет ли достигнута странами ОПЕК договоренность, на 100% сказать нельзя, однако основные противоречия, которые были внутри ОПЕК и препятствовали сделке, «в целом если не устранены, то могут быть устранены». «Острых вопросов, насколько мы себе представляем, уже не осталось», – заключил российский лидер.

В понедельник также приостановился рост курса доллара к мировым валютам, что также позитивно для цен на нефть. За 10 предыдущих сессий доллар укрепился к корзине мировых валют на 4,3%.

Участники рынка ожидают сохранения высокой волатильности на рынке в ближайшее время.