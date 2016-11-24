ФАС уличила карельский лагерь «Сямозеро» в картельном сговоре

Московское УФАС России признало администрацию детского лагеря «Сямозеро» и компанию «Карелия-опен» виновными в картельном сговоре при заключении госконтрактов, сообщается на сайте управления в четверг.

"В результате противоправных действий ООО "Парк-отель "Сямозеро" и ООО "Карелия-опен" госконтракты были заключены на неконкурентных условиях и с компанией, заведомо не имеющей должного опыта в организации отдыха и оздоровления детей", - отмечается в сообщении.

Суммарная начальная максимальная цена контрактов по проведенным аукционам составила более 103 млн руб. При анализе данных электронной торговой площадки установлено, что администрация лагеря и ООО «Карелия-опен» при участии в торгах использовали один IP-адрес для подачи заявок, ценовых предложений и подписания контрактов. Также московское УФАС обнаружило наличие постоянных договорных отношений и взаиморасчетов между организациями начиная с 2014 г.

«Организация картеля позволила ООО "Парк-отель "Сямозеро" выиграть торги со снижением 0,5–1% от начальной цены и заключить пять контрактов на общую сумму 101,4 млн руб. В результате исполнения этих контрактов компания получила незаконный доход в размере 64,8 млн руб.», - добавили в ведомстве.

Материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК (ограничение конкуренции). Прорабатывается вопрос о внесении в нормативно-правовые акты требований к исполнителю подобных контрактов об обязательном наличии опыта в сфере оказания услуг по организации детского отдыха, пишет ФАС.

18 июня 2016 г. участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм две лодки перевернулись и затонули. Потерпевшие предприняли попытку добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и холодной воды сделать это смогли не все: 14 детей утонули.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Лагерь «Сямозеро» закрыт.