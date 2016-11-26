В Омской области задержан бывший начальник таможни «Внуково»

Бывший начальник таможенного поста московского аэропорта «Внуково» Роман Курзенков задержан в Омской области при попытке выехать в Казахстан. Курзенков разыскивался за участие в незаконном ввозе товаров по «зеленому коридору».

«Курзенков был задержан вчера вечером при попытке пересечь границу с Казахстаном. Он уже этапирован в Москву, где Мещанский суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу», – сообщила представитель московского управления СКР на транспорте Татьяна Морозова.

В апреле СКР возбудил уголовное дело в отношении Курзенкова, и. о. начальника отдела специальных таможенных процедур N4 Михаила Фаста, замначальника отдела специальных таможенных процедур N3 Алексея Плитина и главного государственного таможенного инспектора Игоря Кудряшова по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Курзенков совместно с иными неустановленными должностными лицами организовал канал по незаконному ввозу коммерческих партий товаров через «зеленый коридор» таможенного поста аэропорта.