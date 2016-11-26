Суд арестовал бывшего начальника таможни «Внуково»

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего начальника таможенного поста «Внуково» Романа Курзенкова в рамках дела о незаконном ввозе товаров по «зеленому коридору». «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Курзенкову меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января», – сказала пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Ранее сообщалось, что Курзенков был задержан в Омской области при попытке пересечь границу Казахстана и этапирован в Москву.

По версии следствия, Курзенков совместно с иными неустановленными должностными лицами организовал канал по незаконному ввозу коммерческих партий товаров через «зеленый коридор» таможенного поста аэропорта.