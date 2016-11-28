Менеджер «Роснефти» возглавил СП «Башнефти» и «Лукойла»

Новым гендиректором ООО «Башнефть-полюс» (СП «Лукойла» и «Башнефти», контроль над которой в октябре приобрела «Роснефть») вместо Владимира Нестеренко назначен Сергей Вакуленко. Ранее он был заместителем директора - начальником управления интегрированного и концептуального проектирования департамента развития нефтегазодобычи в России «Роснефти». Об этом сообщается в базе «СПАРК-Интерфакс».

Сергей Вакуленко родился в 1962 г., имеет высшее образование по специальностям технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, финансы и кредит, сообщили в пресс-службе «Роснефти». «Он обладает большим опытом в области добычи нефти и газа, организации производственной и коммерческой деятельности предприятий. В нефтяной отрасли прошел путь от помощника бурильщика, технолога, начальника цеха сбора и транспорта нефти и газа до главного инженера, заместителя генерального директора по производству», - добавили там.

Нестеренко (возглавлял «Башнефть-полюс» с 2012 г.) в 2005-2012 гг. работал в «Роснефти» начальником центральной инженерно-технологической службы, и. о. первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера ООО «РН-Северная нефть».